Пскович выиграл бронзу всероссийских соревнований по рукопашному бою

17:07, 19 мая 2025, ПАИ

Пскович Камиль Омаров выиграли бронзу всероссийских соревнований по рукопашному бою, прошедших во Владимире 17 и 18 мая. Об этом ПАИ сообщили в Федерации рукопашного боя Псковской области.

В соревнованиях участвовало около 150 спортсменов из более чем 20 регионов страны. Среди почётных гостей – руководители и представители федеральных и региональных органов исполнительной власти, силовых структур, известные российские артисты, режиссёры и деятели культуры Александр Рапопорт, Алик Гульханов, Сергей Холмогоров, Алан Диамбеков, Эдуард Реджепов и прочие.

Команда Псковской области впервые принимала участие в этих состязаниях. В результате Омаров завоевал бронзовую награду в весе 80 килограммов, где за победу боролись 19 спортсменов.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».