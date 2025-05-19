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Пскович выиграл бронзу всероссийских соревнований по рукопашному бою

Пскович Камиль Омаров выиграли бронзу всероссийских соревнований по рукопашному бою, прошедших во Владимире 17 и 18 мая. Об этом ПАИ сообщили в Федерации рукопашного боя Псковской области.

Фото: Федерация рукопашного боя Псковской области

В соревнованиях участвовало около 150 спортсменов из более чем 20 регионов страны. Среди почётных гостей – руководители и представители федеральных и региональных органов исполнительной власти, силовых структур, известные российские артисты, режиссёры и деятели культуры Александр Рапопорт, Алик Гульханов, Сергей Холмогоров, Алан Диамбеков, Эдуард Реджепов и прочие.

Команда Псковской области впервые принимала участие в этих состязаниях. В результате Омаров завоевал бронзовую награду в весе 80 килограммов, где за победу боролись 19 спортсменов.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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