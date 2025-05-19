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Фестиваль детства пройдёт в Пскове 1 июня

II-й Фестиваль детства пройдёт в Пскове в воскресенье, 1 июня. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Фестиваль детства пройдёт в Пскове. Фото: ПАИ

С 12:00 до 16:00 жителей и гостей города будут ждать на улице Льва Толстого 4, в сквере Политехнического института ПсковГУ.

Программа фестиваля:

12:00-12:15 – официальная церемония открытия фестиваля;
12:15-15:30 – Dj сет Кирилла Калюка DJ Кор (афро-хаус+ мульт классика);
12:00-14:00 – виртуальное путешествие в прошлое Псков 360° | Виртуальный музей;
12:15-15:00 – KidsGarage (детская гаражная распродажа);
12:15-15:30 – фотозона Инсайт х цветочный НЕмагазин «СДЕЛАЛАСАША»;
12:15-15:30 – игра для детей «Угадай, что внутри»;
12:15-15:30 – площадка Portal VR;
12:15-15:30 – создание арт-объекта с проектом столярная мастерская «Мир на столе»;
12:15-15:30 – викторина от Хлебокомбината;
15:45-16:00 – розыгрыш лотереи фестиваля.

Лекторий площадки Псковской областной библиотеки для детей и юношества им. В. А. Каверина:
12:30-13:00 – лекция 1: «Я знаю, что ты будешь читать этим летом»;
13:10-13:40 – лекция 2: «Книжные встречи»;
13:00-16:00 – литературная дуэль «Арбузные семечки».

Площадка мастер-классов:
(15 человек по записи + пять человек запись на площадках на месте):
12:15-15:30 – МК «Северное сияние» от библиотеки им. Каверина (без записи);
12:15-15:40 – МК «Виртуальный арбузный ломтик в стиле «роблокс» от IT школы «Алгоритмика»;
12:15-15:30 – МК «Создание полигональной фигуры в стиле «роблокс» от IT школы «Алгоритмика»;
12:15-13:15 – МК по созданию броши техникой «сажение по бели» от Института дизайна ПсковГУ;
13:30-14:30 – МК по созданию броши техникой «сажение по бели» от Института дизайна ПсковГУ;
13:30-14:30 – МК «Гремячая башня» от библиотеки им. Каверина;
14:50-15:20 – МК от столярной мастерской для детей;
15:30-16:00 – МК от столярной мастерской для детей «Туки-Туки»;
15:00-16:00 – МК «Гремячая башня» от библиотеки им. Каверина.

Площадка активных игр:
12:30-12:40 – выступление на роликовых коньках горнолыжной школа «Надежда»;
13:00-15:30 – бои на спортивном мече от клуба реконструкторов «Орден»;
12:15-15:30 – активные игры от проекта «Мир на столе».

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