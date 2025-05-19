Победителей детского конкурса «Безопасное колесо» определили в Пскове

18:56, 19 мая 2025, ПАИ

Областной этап конкурса юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо» прошёл на базе правового лицея № 8 в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе управления МВД России по Псковской области.



Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области















Участники конкурса дали клятвы инспекторов дорожного движения, получили маршрутные листы и разошлись по станциям. Они состязались в знании правил дорожного движения, оказании первой доврачебной помощи и фигурном вождении велосипеда. Участники преодолевали такие испытания, как желоб, «змейка», «восьмёрка» и перенос предметов.

На станции «Оказание доврачебной медицинской помощи» школьники продемонстрировали свои знания о первоначальных действиях при переломе или кровотечении. Также они учились разбираться в лекарствах. На станции «Знатоки правил дорожного движения» дети работали на время, показывая, как ориентируются в правилах и разбирают возможные ситуации на дорогах. Кроме того, на конкурсе была творческая часть со сценическими зарисовками на тему ПДД.

В жюри вошли сотрудники Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области, военной автомобильной инспекции, представители управления образования, регионального отделения Всероссийского общества автомобилистов и центра образования «Наставник».

Победу одержал правовой лицей № 8, обойдя 19 команд. Второе место заняла Невельская средняя общеобразовательная № 1 им. К. С. Заслонова, третье – районная Славковская СОШ. Победители представят область на всероссийских соревнованиях.

Напомним, что «Безопасное колесо» – это ежегодный конкурс юных инспекторов движения образовательных учреждений Псковской области, целью которого является воспитание законопослушных участников дорожного движения и формирование у детей навыков здорового и безопасного образа жизни.