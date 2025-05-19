Созданную псковскими мастерами кирпичную кладку обнаружили реставраторы в Благовещенском храме

21:37, 19 мая 2025, ПАИ

Кирпичную кладку, созданную псковскими мастерами, открыли реставраторы при снятии штукатурного слоя с фасада Благовещенского храма, который был построен в XVI веке. Храм находится на территории Псково-Печерского монастыря. Об этом сообщается в Telegram-канале обители.

Для псковской архитектурной школы характерны три украшения барабана храма: это бегунок, бегунец и поребрик. Один ряд кирпичей укладывался под углом к поверхности стены, рёбрами наружу, рядом шёл бегунец, которым опоясывали барабаны куполов и полукружия апсид.

Храмы Псковщины украшались по схеме «поребрик – бегунец – поребрик», которая стала визитной карточкой мастеров.