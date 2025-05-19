Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Созданную псковскими мастерами кирпичную кладку обнаружили реставраторы в Благовещенском храме

Кирпичную кладку, созданную псковскими мастерами, открыли реставраторы при снятии штукатурного слоя с фасада Благовещенского храма, который был построен в XVI веке. Храм находится на территории Псково-Печерского монастыря. Об этом сообщается в Telegram-канале обители.

Кладка псковских мастеров. Фото здесь и далее: Регина Малашук

Для псковской архитектурной школы характерны три украшения барабана храма: это бегунок, бегунец и поребрик. Один ряд кирпичей укладывался под углом к поверхности стены, рёбрами наружу, рядом шёл бегунец, которым опоясывали барабаны куполов и полукружия апсид.

Храмы Псковщины украшались по схеме «поребрик – бегунец – поребрик», которая стала визитной карточкой мастеров.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












19 мая 2025

Деньга псковская: нумизматы со всего мира собрались в Пскове
19 мая 2025

Множество изделий из льна представят на показе «Этномода» в Пскове
19 мая 2025

Исполнительный директор компании «Изборск парк» стал гостем программы «Бизнес-ланч». Главное
19 мая 2025

Каюгу заметили на набережной в Себеже
19 мая 2025

Агрокласс открыли в Башовской школе в Локнянском округе
19 мая 2025

Созданную псковскими мастерами кирпичную кладку обнаружили реставраторы в Благовещенском храме
19 мая 2025

Волонтёры из Псковской области могут подать заявку на участие в международной премии «Мы вместе»
19 мая 2025

В Псковскую область переезжают работать профессионалы туротрасли из крупных городов

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...