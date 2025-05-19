Псковским птицеводам рассказали об особенностях псевдочумы у птиц

23:46, 19 мая 2025, ПАИ

Об особенностях болезни Ньюкасла (псевдочумы) рассказали птицеводам Псковской области в региональном комитете по ветеринарии. Об этом сообщается в группе комитета в социальной сети «ВКонтакте».

Болезнь Ньюкасла – вирусное заболевание птиц с риском летального исхода, для которого характерно поражение органов дыхания, пищеварения и центральной нервной системы.

Заболевание вызывается РНК-содержащим вирусом. Он передаётся через воздух, воду и корм, а также при контакте с больными птицами. Его симптомами могут быть повышенная температура, слабость, пониженный аппетит, потеря ориентации и расширение зоба, а также рвота, хрипы, скручивание шеи и отвисание крыльев, хвоста, поражение ног.

Лечение для этого заболевания не разработано. К мерам профилактики относятся закрытый режим содержания, хранение инвентаря и корма в закрытых помещениях, отсутствие контакта домашних птиц с дикими перелётными.

Отметим, что птицеводов в случае заболевания птицы или её смерти просят не выбрасывать отходы птичьей жизнедеятельности и переработки на свалки, а также не покупать суточный молодняк, яйца и мясо птиц в неизученных местах.