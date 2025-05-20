Воссозданная герса установлена на башне Нижних решёток Псково-Печерского монастыря

07:45, 20 мая 2025, ПАИ

Воссозданная по историческим аналогам герса - опускная решётка для крепостных ворот - установлена на башне Нижних решеток в Псково-Печерском монастыре. Об этом ПАИ сообщили в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове (Псковской области)».



Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове (Псковской области)»



Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове (Псковской области)»



Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове (Псковской области)»



Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове (Псковской области)»



Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове (Псковской области)»



Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове (Псковской области)»



Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове (Псковской области)»













Этот фортификационный элемент использовался для защиты от внешнего врага. В наши дни герса воссоздана и установлена над водопропускной системой башни в месте выхода подземной реки Каменец с территории монастыря с целью музеефикации объекта. Решётка закреплена на кованых крючьях.

Основные работы по внешнему контуру башни завершены, уточнили специалисты.

«Проведён огромный объём работ по вычинке кладки и укреплению фундаментов и стен внутри и снаружи. Работы продолжаются с внутренней стороны хозяйственного двора монастыря, - рассказали в АНО. - Памятнику архитектуры возвращен исторический облик. Удалена штукатурка с наружных стен. В ходе последних ремонтных работ, более 10 лет назад, башня была оштукатурена и побелена, что не соответствует первоначальному облику крепостного сооружения».

В основу проекта реставрации положены исследования и чертежи псковских архитекторов-реставраторов В. Смирнова, В. Лебедевой и М. Семёнова, которые после войны спасали памятники архитектуры. Автор проекта реставрации - М. Фриновский.

Башня Нижних решёток построена в период Ливонской войны в 1558-1565 годах во времена игумена Корнилия по приказу Ивана Грозного. Является водопропускной, воротной, с основной функцией боевой. После пожара 1688 года, когда монастырь выгорел, башня потеряла военное значение и продолжала разрушаться. Древние боевые башни Псково-Печерского монастыря были воссозданы из руин в 1960-е годы при архимандрите Алипии.