В Печорском районе прошёл первый фестиваль «Семья в деле»

08:36, 20 мая 2025, ПАИ

В Печорском районе прошёл первый фестиваль «Семья в деле», сообщает телеканал «Первый Псковский». Он объединил 30 семей со всей Псковской области. Всего на базе отдыха встретились 150 человек - родители, бабушки и дедушки, дети, младшим из которых нет ещё и года, и специалисты семейного профиля.

«На мой взгляд, это прекрасная идея – собрать в одном месте разные семьи Псковской области, для того чтобы сплотить семьи, для того чтобы поговорить с ними о различных проблемах. Само название «Семья в деле» говорит о том, что наши семьи – они проактивные, они не готовы сидеть дома», - отметили участники.

Каждое утро на фестивале начинали с бодрой зарядки, а в течение дня могли участвовать в разных активностях. Среди них – интерактивные площадки, спортивное ориентирование, мастер-классы, шоу мыльных пузырей и даже конкурс талантов.

В заключительный день прошла церемония награждения ярких и активных гостей проекта.

«Очень редко семьи могут посидеть, пообщаться, провести время. Поэтому этот фестиваль нам показал, что это делать надо, это делать нужно. Мы получили огромное количество отзывов, что наконец-то все пообщались, а некоторые даже обнаружили в своих детях скрытые таланты, которые не могли это увидеть в домашних условиях», - призналась одна из участниц.

Региональный фестиваль «Семья в деле» прошёл при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи.