О развитии ТОС поговорят на «Серебряном дожде»

11:00, 20 мая 2025, ПАИ

Начальник управления муниципального развития правительства Псковской области Елена Тимашова станет гостьей программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) сегодня, 20 мая.

Как региону удалось за несколько лет в 40 раз увеличить число ТОС? Почему эта форма самоуправления становится всё популярнее и подменяет ли другие форматы МСУ? Почему региональные власти постоянно расширяют направления грантовых конкурсов для ТОС? Возможно ли создать ТОС «сверху» без желания «снизу»?

Об этом и много другом в канун Дня ТОС – в эфире «Оглавления».

Программа выйдет в прямой эфир в 14:00.

Видеотрансляция программы будет доступна на сайте Псковского агентства информации и в группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».