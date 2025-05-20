Соседи и друзья: развитие территориального общественного самоуправления в Псковской области

12:10, 20 мая 2025, ПАИ

Территориальное общественное самоуправление за несколько лет плотно вошло в жизнь Псковской области: не просто как словосочетание, а как эффективный инструмент преобразования, изменения жизни вокруг себя к лучшему. Всего за несколько лет движение ТОС приобрело в регионе впечатляющий размах – и не менее впечатляющую поддержку областных и муниципальных властей.

Об этом наши карточки – в преддверии Дня ТОС в Псковской области.