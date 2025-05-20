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Общество

Соседи и друзья: развитие территориального общественного самоуправления в Псковской области

Территориальное общественное самоуправление за несколько лет плотно вошло в жизнь Псковской области: не просто как словосочетание, а как эффективный инструмент преобразования, изменения жизни вокруг себя к лучшему. Всего за несколько лет движение ТОС приобрело в регионе впечатляющий размах – и не менее впечатляющую поддержку областных и муниципальных властей.

Об этом наши карточки – в преддверии Дня ТОС в Псковской области.

  • Соседи и друзья: Развитие территориального общественного самоуправления в Псковской области
    Фото: Кирилл Гавриленко
  • Соседи и друзья: Развитие территориального общественного самоуправления в Псковской области
    Фото: Кирилл Гавриленко
  • Соседи и друзья: Развитие территориального общественного самоуправления в Псковской области
    Фото: Кирилл Гавриленко
  • Соседи и друзья: Развитие территориального общественного самоуправления в Псковской области
    Фото: Кирилл Гавриленко
  • Соседи и друзья: Развитие территориального общественного самоуправления в Псковской области
    Фото: Кирилл Гавриленко
  • Соседи и друзья: Развитие территориального общественного самоуправления в Псковской области
    Фото: Кирилл Гавриленко
  • Соседи и друзья: Развитие территориального общественного самоуправления в Псковской области
    Фото: Кирилл Гавриленко

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