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Происшествия

Псковичка на Ford сбила рабочего и протащила его несколько метров по асфальту

В деревне Хотицы Псковского района на улице Загородной, у дома № 2, женщина за рулем автомобиля Ford сбила рабочего, который стоял у смотрового колодца. Пострадавшего протащило под машиной на несколько метров, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».

Мужчину с травмами госпитализировала бригада медицины катастроф. На месте работают спасатели АСС и сотрудники ГАИ. Обстоятельства выясняются.

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