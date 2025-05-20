Псковичка на Ford сбила рабочего и протащила его несколько метров по асфальту

15:53, 20 мая 2025, ПАИ

В деревне Хотицы Псковского района на улице Загородной, у дома № 2, женщина за рулем автомобиля Ford сбила рабочего, который стоял у смотрового колодца. Пострадавшего протащило под машиной на несколько метров, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».

Мужчину с травмами госпитализировала бригада медицины катастроф. На месте работают спасатели АСС и сотрудники ГАИ. Обстоятельства выясняются.