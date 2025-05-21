Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Как определить лейкоз у коров, рассказали в псковском веткомитете

Симптомы лейкоза у крупного рогата скота назвали псковским сельхозпроизводителям. Об этом сообщается в группе регионального комитета по ветеринарии в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: ПАИ

Лейкоз крупного рогатого скота - это хроническое вирусное заболевание, которое поражает лимфоциты. Вирус передаётся через кровь, молоко и другие биологические жидкости.

На ранних стадиях болезнь может протекать бессимптомно. Выявить его получится только при проведении лабораторных исследований, которые для профилактики нужно проводить регулярно. Со временем у крупного рогатого скота начинают увеличиваться лимфоузлы, снижаются вес и аппетит, а также удои. Вместе с этим появляется апатия и возможно появление злокачественных новообразований, отметили специалисты.

У молодняка лейкоз может проявляться в острой форме, например, в виде лихорадки.

Чтобы предотвратить лейкоз у животных, важно проводить ветеринарные осмотры всего поголовья с шестимесячного возраста. Кроме того, необходимо обеспечить чистоту в местах, где содержится крупный рогатый скот. Больных животных важно изолировать, обратили внимание в профильном комитете.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












21 мая 2025

Долгосрочный вклад: как псковичам получить свои пенсионные накопления
21 мая 2025

Лучших представителей территориального местного самоуправления наградил Михаил Ведерников
21 мая 2025

Михаил Ведерников: ТОСы — самая удобная форма участия населения в местном самоуправлении
21 мая 2025

Наталья Исакова призвала воспользоваться правом на выбор объектов для благоустройства
21 мая 2025

О важности участия в голосовании за благоустройство рассказал Иван Белугин
21 мая 2025

Майские грозы прогремят в Псковской области
21 мая 2025

Псковская команда стала победителем международного проекта «Классная страна»
21 мая 2025

Наталья Фёдорова: У Псковского района большой потенциал для застройщиков

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...