Как определить лейкоз у коров, рассказали в псковском веткомитете

09:20, 21 мая 2025, ПАИ

Симптомы лейкоза у крупного рогата скота назвали псковским сельхозпроизводителям. Об этом сообщается в группе регионального комитета по ветеринарии в социальной сети «ВКонтакте».

Лейкоз крупного рогатого скота - это хроническое вирусное заболевание, которое поражает лимфоциты. Вирус передаётся через кровь, молоко и другие биологические жидкости.

На ранних стадиях болезнь может протекать бессимптомно. Выявить его получится только при проведении лабораторных исследований, которые для профилактики нужно проводить регулярно. Со временем у крупного рогатого скота начинают увеличиваться лимфоузлы, снижаются вес и аппетит, а также удои. Вместе с этим появляется апатия и возможно появление злокачественных новообразований, отметили специалисты.

У молодняка лейкоз может проявляться в острой форме, например, в виде лихорадки.

Чтобы предотвратить лейкоз у животных, важно проводить ветеринарные осмотры всего поголовья с шестимесячного возраста. Кроме того, необходимо обеспечить чистоту в местах, где содержится крупный рогатый скот. Больных животных важно изолировать, обратили внимание в профильном комитете.