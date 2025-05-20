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Общество

При поступлении в ПсковГУ за волонтёрство можно получить два дополнительных балла

В 2025 году от 1 до 10 баллов за волонтёрство к ЕГЭ при поступлении добавляют в 599 вузах по всей России. Сколько именно и на каких условиях можно получить баллы, зависит от конкретного учреждения, сообщили ПАИ в комитете по молодёжной политике Псковской области.

Фото: ПАИ

При поступлении в Псковский государственный университет за волонтерство можно получить 2 дополнительных балла, в Великолукскую государственную сельскохозяйственную академию – 5 баллов, в Великолукскую государственную академию физической культуры и спорта – 2 балла, в филиал Псковского государственного университета в г. Великие Луки – до 9 баллов.

12 вузов России, в которых добровольцы могут получить максимальные 10 дополнительных баллов при поступлении:

- Ставропольский филиал Московского педагогического государственного университета (в волонтёрской книжке должно быть не менее 300 волонтёрских часов).

- Южно-Российский государственный политехнический университет им. М. И. Платова (не менее 150 волонтёрских часов).

- Троицкий филиал Челябинского государственного университета (не менее 150 волонтёрских часов).

- Донской государственный аграрный университет (не менее 150 волонтёрских часов).

- Волгоградский государственный социально-педагогический университет (не менее 64 волонтёрских часов).

- Российский государственный гидрометеорологический университет (не менее 50 часов минимум на десяти мероприятиях, проводимых некоммерческими организациями).

- Ивановский государственный химико-технологический университет (не менее 20 волонтёрских часов).

- Волгоградский государственный аграрный университет (не менее 20 волонтёрских часов).

- Международный инновационный университет в Сочи (не менее 20 волонтёрских часов).

- Мурманский арктический университет (не менее 20 волонтёрских часов).

- Московский инновационный университет (не менее 20 волонтёрских часов).

- Южно-Уральский технологический университет (не менее 20 волонтёрских часов).

Вузы принимают только тот волонтёрский опыт, который получен не менее чем за три месяца до даты подачи документов и не позднее чем за три года до этого момента. Большинство учреждений принимают только верифицированные волонтёрские часы.

Полный список вузов и больше информации о дополнительных баллах есть на странице Добро.pф для абитуриентов.

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