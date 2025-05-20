Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Псковичи в Москве на Американце обскакали соперников

Псковичи выиграли медали на Кубке и всероссийских соревнованиях по вольтижировке, которые прошли в Москве. Об этом сообщается в группе «Вольтижировка, акробатика, конный спорт Псков» в соцсети «ВКонтакте».

  • Псковичи стали призёрами всероссийских соревнований по вольтижировке
    Фото: группа группе «Вольтижировка, акробатика, конный спорт Псков» в соцсети «ВКонтакте»
  • Псковичи стали призёрами всероссийских соревнований по вольтижировке
    Фото: группа группе «Вольтижировка, акробатика, конный спорт Псков» в соцсети «ВКонтакте»
  • Псковичи стали призёрами всероссийских соревнований по вольтижировке
    Фото: группа группе «Вольтижировка, акробатика, конный спорт Псков» в соцсети «ВКонтакте»
  • Псковичи стали призёрами всероссийских соревнований по вольтижировке
    Фото: группа группе «Вольтижировка, акробатика, конный спорт Псков» в соцсети «ВКонтакте»
  • Псковичи стали призёрами всероссийских соревнований по вольтижировке
    Фото: группа группе «Вольтижировка, акробатика, конный спорт Псков» в соцсети «ВКонтакте»
  • Псковичи стали призёрами всероссийских соревнований по вольтижировке
    Фото: группа группе «Вольтижировка, акробатика, конный спорт Псков» в соцсети «ВКонтакте»
  • Псковичи стали призёрами всероссийских соревнований по вольтижировке
    Фото: группа группе «Вольтижировка, акробатика, конный спорт Псков» в соцсети «ВКонтакте»
  • Псковичи стали призёрами всероссийских соревнований по вольтижировке
    Фото: группа группе «Вольтижировка, акробатика, конный спорт Псков» в соцсети «ВКонтакте»
  • Псковичи стали призёрами всероссийских соревнований по вольтижировке
    Фото: группа группе «Вольтижировка, акробатика, конный спорт Псков» в соцсети «ВКонтакте»

Команду Псковской области на состязаниях представляли Иван Антонов, Александра Керножицкая, Таисия Степанова и Валерия Иванова, а также конь по кличке Американец. Тренирует коллектив Надежда Антонова.

По итогам состязаний Степанова завоевала серебро, а Иванова выиграла бронзу в категории CVN K. Кроме того, Антонов занял пятое место на Кубке России, где за победу боролись сильнейшие спортсмены страны.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












20 мая 2025

Соревнования по конному спорту среди лиц с ОВЗ пройдут в Псковской области
20 мая 2025

В Гдовской школе развернули Знамя Победы и провели тренировку по самообороне
20 мая 2025

Печеряне стали призёрами футбольного турнира среди детских домов Северо-Запада
20 мая 2025

Псковичи в Москве на Американце обскакали соперников
20 мая 2025

Стали известны обладатели шахматного «Кубка Победы» в Псковской области
20 мая 2025

Псковские гимнастки приняли участие в мастер-классе Лалы Крамаренко
20 мая 2025

Заключительный этап велогонки «Пять колец Москвы» выиграл великолукский студент
20 мая 2025

Великолукские студенты выиграли медали Гран-при Тулы по велоспорту
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...