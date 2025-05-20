Псковичи в Москве на Американце обскакали соперников

17:05, 20 мая 2025, ПАИ

Псковичи выиграли медали на Кубке и всероссийских соревнованиях по вольтижировке, которые прошли в Москве. Об этом сообщается в группе «Вольтижировка, акробатика, конный спорт Псков» в соцсети «ВКонтакте».



Фото: группа группе «Вольтижировка, акробатика, конный спорт Псков» в соцсети «ВКонтакте»



Фото: группа группе «Вольтижировка, акробатика, конный спорт Псков» в соцсети «ВКонтакте»



Фото: группа группе «Вольтижировка, акробатика, конный спорт Псков» в соцсети «ВКонтакте»



Фото: группа группе «Вольтижировка, акробатика, конный спорт Псков» в соцсети «ВКонтакте»



Фото: группа группе «Вольтижировка, акробатика, конный спорт Псков» в соцсети «ВКонтакте»



Фото: группа группе «Вольтижировка, акробатика, конный спорт Псков» в соцсети «ВКонтакте»



Фото: группа группе «Вольтижировка, акробатика, конный спорт Псков» в соцсети «ВКонтакте»



Фото: группа группе «Вольтижировка, акробатика, конный спорт Псков» в соцсети «ВКонтакте»



Фото: группа группе «Вольтижировка, акробатика, конный спорт Псков» в соцсети «ВКонтакте»

















Команду Псковской области на состязаниях представляли Иван Антонов, Александра Керножицкая, Таисия Степанова и Валерия Иванова, а также конь по кличке Американец. Тренирует коллектив Надежда Антонова.

По итогам состязаний Степанова завоевала серебро, а Иванова выиграла бронзу в категории CVN K. Кроме того, Антонов занял пятое место на Кубке России, где за победу боролись сильнейшие спортсмены страны.

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