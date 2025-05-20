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Бал Победы проходит в Пскове

III Молодёжный бал Победы, посвящённый 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, проходит в Пскове, передаёт корреспондент ПАИ.

Гостей поприветствовал председатель комитета по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации Пскова Сергей Бухаров.

«Я думаю, это для вас определённая ответственность. От лица администрации города Пскова приветствую вас. Хочу пожелать сегодня провести хорошо время, получить максимум удовольствия», – сказал он, открывая Бал Победы.

Он также подчеркнул, что мероприятие заканчивает цикл основных городских мероприятий, посвящённых памятной дате.

Отметим, мероприятие запланировано в рамках культурно-патриотического проекта «Связь поколений». Организатор – Молодёжный центр Пскова. Хореограф-постановщик – Анастасия Саар.

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