Бал Победы проходит в Пскове

18:43, 20 мая 2025, ПАИ

III Молодёжный бал Победы, посвящённый 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, проходит в Пскове, передаёт корреспондент ПАИ.

Гостей поприветствовал председатель комитета по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации Пскова Сергей Бухаров.

«Я думаю, это для вас определённая ответственность. От лица администрации города Пскова приветствую вас. Хочу пожелать сегодня провести хорошо время, получить максимум удовольствия», – сказал он, открывая Бал Победы.

Он также подчеркнул, что мероприятие заканчивает цикл основных городских мероприятий, посвящённых памятной дате.

Отметим, мероприятие запланировано в рамках культурно-патриотического проекта «Связь поколений». Организатор – Молодёжный центр Пскова. Хореограф-постановщик – Анастасия Саар.