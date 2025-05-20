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Общество

Назван топ-5 распространённых травм при катании на электросамокатах

Частые причины травматизма электросамокатчиков – высокая скорость (свыше 25 километров в час) и пренебрежение защитной экипировкой, рассказали ПАИ в комитете по здравоохранению Псковской области.

  • Топ-5 травм самокатчиков
    Фото: Министерство здравоохранения РФ
  • Топ-5 травм самокатчиков
    Фото: Министерство здравоохранения РФ
  • Топ-5 травм самокатчиков
    Фото: Министерство здравоохранения РФ
  • Топ-5 травм самокатчиков
    Фото: Министерство здравоохранения РФ
  • Топ-5 травм самокатчиков
    Фото: Министерство здравоохранения РФ

Подробнее о самых распространённых травмах и как их избежать – в карточках Министерства здравоохранения РФ.

«От того, с какой скоростью передвигается человек на электросамокате и с чем или с кем он сталкивается, зависит тяжесть полученных травм», – отметили в профильном комитете.

Препятствовать травматизму может ограничение скорости самокатов. При падении с самоката, движущегося со скоростью 5–10 километров в час, травмирование будет значительно снижено.

Риск получения повреждений увеличивается, если ездить на самокате в наушниках, кататься в нетрезвом состоянии, игнорировать правила дорожного движения и требования безопасности, не использовать защитную экипировку.

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