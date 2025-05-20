Ещё одна группа псковских контрактников отправилась на военную службу

23:55, 20 мая 2025, ПАИ

Очередная группа контрактников из Псковской области отправилась на прохождение службы в Вооружённых силах Российской Федерации, сообщает телеканал «Первый Псковский».

«Надо Родину защищать от врага. И чтобы мир был во всём мире, и чтобы люди меньше страдали, мирные граждане и военнослужащие в том числе. Опасения, конечно, были, но я быстро их в себе изжил. Потому что принял твёрдое решение, что я обязан отдать долг Родине и что никто, кроме меня, этого не сделает», – рассказал корреспонденту военнослужащий.

При заступлении на военную службу от года и более военнослужащие получают единовременную выплату в размере 800 тысяч рублей, служебное жильё или возможность быстрого приобретения квартиры за счёт Министерства обороны через накопительную ипотечную систему. Ещё одна привилегия – бюджетные места в вузах для детей. Заработная плата контрактников – от 210 тысяч рублей, 30-дневный оплачиваемый отпуск. Также, согласно указу президента Российской Федерации, для граждан, заключивших контакт с 1 декабря 2024 года, происходит списание задолженностей в размере до 10 миллионов рублей.

Псковичам, желающим поступить на службу в Вооружённые силы России на контрактной основе, необходимо обращаться по адресу Псков, улица Первомайская, 38 или позвонить по номеру телефона 66-73-45.