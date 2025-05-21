День Тихоокеанского флота ВМФ празднуют в России

08:53, 21 мая 2025, ПАИ

День Тихоокеанского флота ВМФ празднуют в России сегодня, 21 мая. Об этом сообщает портал calend.ru.

Праздник был установлен приказом главнокомандующего ВМФ России от 15 июля 1996 года. Эта дата не случайна, так как 21 мая 1731 года были учреждены Охотская военная флотилия и Охотский военный порт. Порт стал первой постоянно действующей военно-морской единицей страны в Тихом океане.

Одним из важнейших исторических событий для флота стало участие в обороне Петропавловска в 1854 году. Героизм моряков также не раз был показан во время Великой Отечественной и советско-японской войн.

Тихоокеанский флот является составной частью Военно-морского флота и Вооружённых Сил РФ. Он призван обеспечить безопасность РФ в Азиатско-Тихоокеанском регионе.