С 21 мая Покровская башня в Пскове по техническим причинам закрыта для посетителей

10:21, 21 мая 2025, ПАИ

С 21 мая Покровская башня в Пскове по техническим причинам закрыта для посетителей, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

О возобновлении работы объекта музей сообщит дополнительно. Туристам приносят извинения за доставленные неудобства.

Покровская башня находится в юго-западном углу оборонительных сооружений Окольного города Псковской крепости, на берегу реки Великой. Это памятник истории и культуры федерального значения, самая мощная крепостная башня Пскова, одна из крупнейших в Европе — наружная длина в окружности составляет 90 метров. Пятиярусную башню возвели псковские каменщики в конце XV — начале XVI века.

Башня входит в так называемый Покровский комплекс исторической части Пскова. К нему также относятся: Покровские ворота, часть крепостной стены, петровские бастионы, церковь Покрова и Рождества от Пролома (в Углу) и памятник 300-летию обороны 1581 года.