Великолукский боец ММА Шамилов думал сняться с поединка с Хиромагомедовым за день до боя

10:32, 21 мая 2025, ПАИ

Великолукский боец ММА Руслан Шамилов думал сняться с поединка с Гаджимурадом Хирамагомедовым за день до боя из-за болезни, но он всё равно вышел в октагон и одержал досрочную победу удушающим приёмом. Об этом сообщил сам великолучанин в программе «Утро на Великой» (6+) на телеканале «Первый Псковский».

Поединок прошёл на турнире ACA 186. Шамилов одержал третью победу на площадке, к которой присоединился в апреле прошлого года. «Соперник очень сильный. Он двукратный чемпион мира по любителям. Выигрывал у меня 11 лет назад на чемпионате России, когда мне было 18 лет. Мы с ним встретились тогда за выход в финал. Я уступил удушающим приёмом. И так получилось, что спустя 11 лет я вернул должок», – отметил Руслан Шамилов.

Великолучанин добавил, что этот бой был для него одним из самых тяжёлых в плане выносливости, потому что за неделю до начала он заболел. «После взвешивания, за день до боя, сильно прихватило горло. И там уже были мысли сниматься или нет. Всё-таки вышел. Когда начал разогреваться перед поединком, почувствовал бодрость, но ко второму раунду стало ясно, что физически очень тяжело. Нашлись какие-то резервные силы в организме, чтобы закончить бой досрочно. Один из самых тяжёлых поединков в моей карьере», – сказал он.

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