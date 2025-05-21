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Общество

Лучшие повара соревнуются в Псковской области

Региональный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Повар» стартовал в Псковской области, сообщается в официальном Telegram-канале региона.

Фото из официального Telegram-канала Псковской области

Конкурсные испытания проходят в Псковском колледже профессиональных технологий и сервиса.

Экспертами выступают ведущие специалисты индустрии питания региона. Конкурс включает в себя теоретическую часть (тестирование и решение кейс-задачи) и практическую, состоящую из трех модулей: приготовление холодной закуски из рыбы, горячего блюда из мяса и панкейка.

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