О волонтёрском движении в Псковской области поговорят на «Серебряном дожде»

13:37, 21 мая 2025, ПАИ

Программа «Среда обитания» выйдет в эфир радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в среду, 21 мая, в 14:00. Собеседником ведущих Максима Андреева и Елены Лешкиной станет врио председателя комитета по молодежной политике Псковской области Дмитрий Яковлев.

Как псковские волонтёры участвуют в организации голосования в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» в Псковской области? Какие «молодёжные» объекты заявлены в рамках ФКГС-2025? В каких ещё инициативах активно участвуют псковские волонтёры? Чем сегодня живёт региональный центр молодёжи? Какие планы у комитета на второе полугодие 2025 года?

Об этом и многом другом – в эфире программы «Среда обитания» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».

Задать вопросы гостю эфира можно по телефону (8 8112) 67-28-83.