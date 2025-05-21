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Общество

В Пскове ведут борьбу с борщевиком

Борьбу с борщевиком Сосновского ведут в Пскове в этом году с первых дней мая, сообщил глава города Борис Елкин в своём Telegram-канале.

Фото: ПАИ

«Вопрос борьбы с борщевиком Сосновского находится под особым контролем. Это не просто сорняк – это реальная угроза, с которой мы ведём систематическую борьбу. С первых дней мая специалисты приступили к работе. Уже обработаны территории в Учхозе и на Завеличье, а также часть Запсковья. При благоприятных погодных условиях до 25 мая планируется обработать 160 гектаров городских земель», – рассказал глава Пскова.

Для борьбы с борщевиком применяется современный гербицид избирательного действия, который уничтожает не только надземную часть растения, но и его корневую систему. В местах, где химическая обработка невозможна, – например, в парках, у детских площадок и вблизи водоёмов – проводится регулярное скашивание, уточнил Борис Елкин.

«Особое внимание обращаю на то, что владельцы частных участков также должны своевременно обрабатывать свои территории», – призвал глава города псковичей.

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