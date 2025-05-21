В Госдуме предложили предоставлять беременным женщинам бесплатное такси

16:43, 21 мая 2025, ПАИ

Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова («Справедливая Россия - За правду») направила обращение премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с предложением предоставлять беременным женщинам льготный или бесплатный проезд на такси. Об этом пишет РИА Новости.

Предусматривается, что формат льготных перевозок может устанавливаться субъектом РФ самостоятельно исходя из потребностей местных жителей (установление льготного тарифа в действующих сервисах, запуск социального такси, денежная компенсация проезда на такси и т. д.). Также, согласно инициативе, право на льготный проезд может быть подтверждено на основании предоставления женщиной справки из медицинского учреждения о постановке на учет в ранние сроки беременности.

В письме Лантратова отметила, что для безопасного протекания беременности и рождения ребенка беременные женщины нуждаются в регулярных медицинских осмотрах, в то время как поликлиника может быть удалена от их места жительства.

Кроме того, по ее словам, беременность и роды часто оказываются сопряжены с существенными финансовыми расходами (анализы, витамины и лекарства, новая одежда) и траты на такси могут значительно увеличить их, ухудшив благополучие семьи, а также беременные женщины могут испытывать физические ограничения, которые делают их более уязвимыми в общественном транспорте.

Депутат Госдумы считает, что льготное такси обеспечит им более безопасный и комфортный способ передвижения, предотвратив физические и психологические риски для здоровья будущей матери и ребенка.

Политик также рассказала, что инициатива по предоставлению льготного такси беременным женщинам уже начала свою реализацию в Рязани, и там была запущена новая мера поддержки для будущих мам-студенток: теперь они могут бесплатно воспользоваться социальным такси для посещения важных учреждений: больниц и поликлиник, МФЦ, почтовых отделений, спортивно-оздоровительных комплексов, нотариальных контор и отделений Социального фонда.

По мнению Лантратовой, реализация данной инициативы поможет снизить расходы семей на беременность и поддержать рождение ребенка, будет способствовать формированию положительного образа беременности и материнства, а также будет стимулировать женщин к постановке на наблюдение в ранние сроки беременности.