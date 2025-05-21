Куда обращаться за помощью волонтёров, рассказали псковичам

20:15, 21 мая 2025, ПАИ

Обратиться за помощью волонтёра можно из любого муниципалитета Псковской области, заявки принимают через официальные ресурсы центра добровольчества или напрямую на улице Конной, 2 в Пскове. Об этом рассказал врио председателя регионального комитета по молодёжной политике Дмитрий Яковлев в программе «Среда обитания» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в среду, 21 мая.

Адресную помощь волонтёры оказывают в различных формах. Наиболее востребованными услугами стали помощь с покупкой продуктов и выгул домашних животных, уточнил гость эфира.

Особенными становятся случаи, когда помощь выходит за рамки обычной заявки. Бывали случаи, когда покупка продуктов волонтёрами заканчивалась чаепитием с бабушкой. Иногда пенсионеры звонят лично и ребята продолжают оказывать адресную помощь на дружеских началах, отметил Дмитрий Яковлев.