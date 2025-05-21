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Общество

Специальный номер журнала «Герои Великой Победы» подготовил Псковский областной суд

Специальный номер журнала «Герои Великой Победы», посвящённый 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, подготовлен Псковским областным судом совместно с Управлением Судебного департамента в Псковской области, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Фото: объединённая пресс-служба судов Псковской области

Выпуск посвящён судьям и работникам судебной системы Псковской области, а также родственникам сотрудников аппарата судов, которые были участниками тех героических событий, их воспоминаниям и трогательным историям о близких с целью сохранения истерической памяти о поколении победителей.

Специальный номер журнала представлен на тематической выставке печатной продукции, посвящённой Великой Отечественной войне и её участникам, в рамках пленарного заседания Совета судей РФ.

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