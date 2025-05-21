Совместные учения псковских пограничников и отряда «Дружина» прошли в регионе

20:56, 21 мая 2025, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников вместе с руководителями силового блока провёл совместные учения сотрудников Управления пограничной службы по Псковской области и отряда «Дружина», сообщил глава региона в своём телеграм-канале.

По легенде тактико-специального занятия, пограничники при поддержке группы дружинников задержали и нейтрализовали диверсантов на этапе отхода к заливу, где формирование ожидал быстроходный катер.

«В этот раз столкновение с противником проходило и на суше, и на воде: террористы оказались заблокированы с одной стороны поисковыми группами, с другой – высадившимся на берег десантом. При попытке покинуть район эвакуации катер противника был обнаружен патрульными катерами погрануправления и после отказа лечь в дрейф уничтожен», – рассказал губернатор подробности тренировки.

Перед «Дружиной» стояла задача на практике в условиях боевой обстановки отработать выполнение поставленных задач. Занятия дали возможность участникам погрузиться в ситуацию, узнать особенности тактики ведения пограничного поиска.

По словам губернатора, подобные мероприятия планируется проводить регулярно и в разных форматах.