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Культура

О кириллице и глаголице расскажут гостям Бугрово в День славянской письменности и культуры

В День славянской письменности и культуры, приуроченный ко дню памяти святых равноапостольных братьев Мефодия и Кирилла, в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» проведут занятия «Азбука – к мудрости ступенька», сообщили в пресс-службе учреждения культуры.

В классе русской письменности и культуры в Пушкинском заповеднике. Фото: служба информации «Михайловского»

Урок-знакомство с историей возникновения русской азбуки проведут в классе русской письменности и словесности в центре творческих музейных программ (деревня Бугрово Пушкиногорского района). Гостям расскажут о кириллице и глаголице, о грамотах, над расшифровкой которых вот уже более семидесяти лет бьются учёные.

«А ещё наши гости смогут написать письмо на тарабарском языке, который изобрели ещё в Древней Руси. Этой тайнописью потом пользовались ещё несколько веков», – рассказали в «Михайловском».

Программу «Азбука – к мудрости ступенька» в Пушкинском заповеднике будут проводить 24 мая в период с 10:00 до 17:00 ежечасно. Возрастная рекомендация для её участников – 6+.

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