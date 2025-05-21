В Печорах приступили к благоустройству общественной территории на улице Юбилейной
Подрядчик приступил к благоустройству общественной территории у дома № 6 на улице Юбилейной в Печорах, сообщил глава Печорского муниципального округа Валерий Зайцев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Ведётся строительство многофункциональной спортивной площадки, на территории которой будут установлены гандбольные ворота, баскетбольные и волейбольные стойки, опоры освещения и видеонаблюдение. Срок окончания работ – сентябрь 2025 года.
Благоустройство этого пространства в прошлом году поддержали жители в ходе голосования в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда», правопреемником которого в этом году стал нацпроект «Инфраструктура для жизни».
«Прошу вас и сейчас не оставаться в стороне и отдать свой голос за объекты для благоустройства в 2026 году», – добавил глава округа.
Принять участие в голосовании можно по ссылке.
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