На защите государства: история участника программы «Герои земли Псковской» Михаила Каратыша

17:40, 24 мая 2025, ПАИ

Финалистов кадровой программы «Герои земли Псковской» назовут 1 июля. Пока же идёт этап очных собеседований. Один из тех, кто его уже прошёл, – участник спецоперации, военный более чем с 20-летним стажем Михаил Каратыш. О его истории рассказал телеканал «Первый Псковский».

Михаил Каратыш отучился в Рязанском высшем воздушно-десантном училище, связал свою жизнь со службой Родине. Отдал армии больше 20 лет, в звании подполковника ушёл на пенсию.

Но в 2022-м снова встал на защиту своего государства: его мобилизовали. С боевыми товарищами служил в 1009-м мотострелковом полку.

«Полк выполнял задачи и продолжает их выполнять в Луганской Народной Республике, в Харьковской области и в составе группировки по прикрытию государственной границы в Грайворонском районе. Своё ранение получил 12 марта 2024 года при обострении обстановки и попытке сил ВСУ сорвать выборы президента Российской Федерации. Была масштабная провокация с попыткой пересечения госграницы», – рассказал Михаил Каратыш.

После ранения началась реабилитация. Благодаря псковскому фонду «Защитники Отечества» он проходил её и в Тюмени. В фонде узнал и о программе «Герои земли Псковской». Решил, что будет участвовать. Уже позади анкетирование, эссе и собеседование. Сейчас он с нетерпением ждёт результатов.

Михаил Каратыш мечтает устроиться в аппарат управления, совершенствовать процессы цифровизации. «За годы службы я занимал все руководящие должности, начиная с командира взвода и заканчивая командиром мотострелкового батальона, командиром батальона тактической группы. Поэтому, я считаю, полученные знания и навыки необходимо будет усовершенствовать благодаря системе обучения, потому что гражданская служба отличается от военной. Всё равно она должна быть подкреплена какими-то необходимыми знаниями и навыками, которые есть в любой профессии», – сказал участник программы «Герои земли Псковской».

Окончательный список участников обучения определят в четырёх модулях: «Государственное управление», «Экономика», «Финансы» и «Современные стратегии управления». Их будут реализовывать на базе Президентской академии РАНХиГС. Финалисты узнают об устройстве власти, получат навыки управления, познакомятся с основными нормативными документами, примут участие в мероприятиях по развитию личности и командообразованию. В целом на обучение в рамках программы отведено 504 академических часа. А главная цель самой программы «Герои земли Псковской» – подготовить высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников спецоперации для дальнейшего трудоустройства в органах госвласти и местного самоуправления.

Программу «Герои земли Псковской» анонсировал губернатор области Михаил Ведерников, который возглавил общественный совет программы. В состав совета также вошли сенатор Алексей Наумец, председатель Псковского областного Собрания Александр Котов, руководитель регионального филиала государственного фонда «Защитники Отечества» Надежда Васильева. Секретарь общественного совета программы – директор Корпоративной академии Правительства Псковской области Ирина Иванова.

Подробнее о ходе реализации программы «Герои земли Псковской» читайте в специальном сюжете ПАИ.