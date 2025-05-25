Безработная великолучанка фиктивно прописала гражданку Белоруссии

10:04, 25 мая 2025, ПАИ

Жительница Великолукского района фиктивно зарегистрировала гражданку Белоруссии. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В апреле в одной из деревень Великолукского района безработная 53-летняя жительница фиктивно поставила на миграционный учёт гражданку Белоруссии. При этом фактически по месту регистрации иностранка не пребывала.

Все обстоятельства произошедшего выясняются в рамках возбуждённого уголовного дела.