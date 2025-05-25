Безработная великолучанка фиктивно прописала гражданку Белоруссии
Жительница Великолукского района фиктивно зарегистрировала гражданку Белоруссии. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
В апреле в одной из деревень Великолукского района безработная 53-летняя жительница фиктивно поставила на миграционный учёт гражданку Белоруссии. При этом фактически по месту регистрации иностранка не пребывала.
Все обстоятельства произошедшего выясняются в рамках возбуждённого уголовного дела.
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