Псковичей приглашают на уникальный музейный тур в усадьбу Римского-Корсакова

12:02, 25 мая 2025, ПАИ

Тур в музей-усадьбу Римского-Корсакова в Вечаше пройдёт 17 августа, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Псковский музей впервые за долгое время организует тур.

Сейчас в Вечаше действует выставка «Что ни опера, то сказка», созданная Псковским музеем и Национальным музеем музыки. На ней представлены уникальный театральный костюм Фёдора Шаляпина для роли Ивана Грозного, фотографии Николая Римского-Корсакова, авторские рукописи и прижизненные издания опер композитора, музыкальные автографы, эскизы декораций.

В рамках тура запланированы обстоятельная экскурсия по музею-усадьбе, прогулки по тенистым парковым аллеям к озеру и классическое русское чаепитие в духе XIX века.

Отправление в субботу, 17 августа, в 11:00 от главного здания музея на улице Некрасова, 7.