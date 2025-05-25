Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Спрос на земляные работы в Пскове вырос в 2,5 раза за месяц

В 2,5 раза вырос спрос на земляные работы в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе «Авито» по Северо-Западу.

В апреле наибольший рост спроса показали земляные работы, что объясняется потеплением и приближением сезона посадки растений. По сравнению с мартом спрос на подготовку земельных участков к посеву вырос более чем в 2,5 раза (на 154 %).

При этом количество объявлений с подобными услугами увеличилось на 40 %. Средняя стоимость земляных работ составила 1 500 рублей.

Спрос на услуги по озеленению и уходу за садом вырос в апреле на 37 %. Рост числа объявлений с предложением услуг в сфере садоводства и огородничества составил 26 %. Стоимость оказания услуг по озеленению начинается от 1 400 рублей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












25 мая 2025

Грозы прогнозируются на юго-востоке Псковской области
25 мая 2025

Двойная радуга и полоса Александра появились над Псковом
25 мая 2025

Почему гипертонию называют «тихим убийцей», рассказали псковичам
25 мая 2025

Гастрономический фестиваль «Моя еда» посетили сотни псковичей
25 мая 2025

Борис Елкин рассказал историю ещё одного героя, чьим именем названа улица в Пскове
25 мая 2025

Псковский перинатальный центр готовит два праздника в честь Дня защиты детей
25 мая 2025

Для инвалидов упростили покупку билетов на поезда
25 мая 2025

Загадочный объект в виде птицы заметили над Солнцем

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...