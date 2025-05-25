Спрос на земляные работы в Пскове вырос в 2,5 раза за месяц

16:20, 25 мая 2025, ПАИ

В 2,5 раза вырос спрос на земляные работы в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе «Авито» по Северо-Западу.

В апреле наибольший рост спроса показали земляные работы, что объясняется потеплением и приближением сезона посадки растений. По сравнению с мартом спрос на подготовку земельных участков к посеву вырос более чем в 2,5 раза (на 154 %).

При этом количество объявлений с подобными услугами увеличилось на 40 %. Средняя стоимость земляных работ составила 1 500 рублей.

Спрос на услуги по озеленению и уходу за садом вырос в апреле на 37 %. Рост числа объявлений с предложением услуг в сфере садоводства и огородничества составил 26 %. Стоимость оказания услуг по озеленению начинается от 1 400 рублей.