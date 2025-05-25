Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Борис Елкин рассказал историю ещё одного героя, чьим именем названа улица в Пскове

Глава Пскова Борис Елкин в рубрике «Улицы героев» в своём телеграм-канале рассказал историю Героя СССР Михаила Семёновича Харченко, чьё имя носит одна из городских улиц.

Михаил Харченко. Фото из телеграм-канала Бориса Елкина

Михаил Харченко прошёл испытания двух войн – Советско-финской и Великой Отечественной. Под его командованием пулемётное отделение партизанского отряда «Грозный» 2-й Ленинградской партизанской бригады совершило множество операций против нацистских захватчиков.

С 16 июля 1941 по 15 марта 1942 года в боях в районе деревни Городовец Михаил Харченко лично уничтожил свыше 100 оккупантов. Вместе с товарищами-партизанами захватил значительные военные трофеи.

Весной 1942 года Михаил Семёнович возглавил группу боевых разведчиков, которая обеспечивала безопасность и сохранность продовольственного обоза, доставленного в осаждённый Ленинград.

«Жизнь командира пулемётного отделения партизанского отряда Михаила Харченко была прервана в бою 12 декабря 1942 года под деревней Шубино. Однако светлая память о его героизме будет жить вечно и передаваться новым поколениям», – отметил Борис Елкин.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












25 мая 2025

Грозы прогнозируются на юго-востоке Псковской области
25 мая 2025

Двойная радуга и полоса Александра появились над Псковом
25 мая 2025

Почему гипертонию называют «тихим убийцей», рассказали псковичам
25 мая 2025

Гастрономический фестиваль «Моя еда» посетили сотни псковичей
25 мая 2025

Борис Елкин рассказал историю ещё одного героя, чьим именем названа улица в Пскове
25 мая 2025

Псковский перинатальный центр готовит два праздника в честь Дня защиты детей
25 мая 2025

Для инвалидов упростили покупку билетов на поезда
25 мая 2025

Загадочный объект в виде птицы заметили над Солнцем

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...