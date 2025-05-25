Борис Елкин рассказал историю ещё одного героя, чьим именем названа улица в Пскове

19:03, 25 мая 2025, ПАИ

Глава Пскова Борис Елкин в рубрике «Улицы героев» в своём телеграм-канале рассказал историю Героя СССР Михаила Семёновича Харченко, чьё имя носит одна из городских улиц.

Михаил Харченко прошёл испытания двух войн – Советско-финской и Великой Отечественной. Под его командованием пулемётное отделение партизанского отряда «Грозный» 2-й Ленинградской партизанской бригады совершило множество операций против нацистских захватчиков.

С 16 июля 1941 по 15 марта 1942 года в боях в районе деревни Городовец Михаил Харченко лично уничтожил свыше 100 оккупантов. Вместе с товарищами-партизанами захватил значительные военные трофеи.

Весной 1942 года Михаил Семёнович возглавил группу боевых разведчиков, которая обеспечивала безопасность и сохранность продовольственного обоза, доставленного в осаждённый Ленинград.

«Жизнь командира пулемётного отделения партизанского отряда Михаила Харченко была прервана в бою 12 декабря 1942 года под деревней Шубино. Однако светлая память о его героизме будет жить вечно и передаваться новым поколениям», – отметил Борис Елкин.