Гастрономический фестиваль «Моя еда» посетили сотни псковичей

Гастрономический фестиваль «Моя еда» прошёл в парке Строителей в Пскове в рамках нацпроекта «Семья» при поддержке правительства Псковской области. Мероприятие посетили сотни горожан. На фестивале работала большая ярмарка с фермерскими продуктами, зона мастер-классов по приготовлению блюд, где мастера учили всех желающих готовить омлет, шакшуку, судака. Также работала кухня с шеф-поварами, состоялись модный показ этнической моды и выступления артистов. Об этом – в фоторепортаже ПАИ.