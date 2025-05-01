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Гастрономический фестиваль «Моя еда» посетили сотни псковичей

Гастрономический фестиваль «Моя еда» прошёл в парке Строителей в Пскове в рамках нацпроекта «Семья» при поддержке правительства Псковской области. Мероприятие посетили сотни горожан. На фестивале работала большая ярмарка с фермерскими продуктами, зона мастер-классов по приготовлению блюд, где мастера учили всех желающих готовить омлет, шакшуку, судака. Также работала кухня с шеф-поварами, состоялись модный показ этнической моды и выступления артистов. Об этом – в фоторепортаже ПАИ.

Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ, 20:11, 25 мая 2025, ПАИ
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