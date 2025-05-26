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Общество

Как не попасться мошенникам на сайтах объявлений, объяснили псковичам

Как убедиться в честности продавца или покупателя на онлайн-сервисе объявлений и провести сделку безопасно, рассказали псковичам в группе «Объясняем. Псковская область» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: ПАИ

В первую очередь надо проверить аккаунт продавца. Если он создан больше месяца назад и на нем есть отзывы и другие объявления, то это признак честности продавца. Также цена «в рынке» должна быть примерно такой же, как у конкурентов на сервисе.

Кроме того, настоящий продавец не просит предоплату, пользуется услугой «честной сделки» (когда покупатель оплачивает товар, сервис резервирует деньги и зачисляет их только тогда, когда получатель заберет посылку).

Продавец или покупатель также не должны присылать сторонние ссылки, просить перейти в мессенджер, продиктовать коды или реквизиты карты.

Чтобы обезопасить свои счета при операциях на онлайн-сервисах объявлений, специалисты рекомендуют завести дополнительную банковскую карту – физическую или виртуальную, с которой будет проводиться оплата покупок.

В таком случае, если данные карты попадут к мошенникам, то они не смогут украсть все сбережения.

Также, чтобы обезопасить себя, следует сохранить историю переписки в процессе сделки и контакты продавца.

Если пользователь все-таки стал жертвой мошенников, то нужно обратиться в полицию, приложив скриншоты переписки и данные об аферисте. Следует также обратиться в поддержку платформы, чтобы аккаунт злоумышленника заблокировали.

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