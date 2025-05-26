О ремонте в отделении патанатомии рассказали в Псковской областной больнице

12:57, 26 мая 2025, ПАИ

Продолжается ремонт в отделении патанатомии Псковской областной клинической больницы. Работы ведутся для создания более комфортных условий и повышения качества обслуживания.

Уже выполнены отделочные работы, уложена плитка, проведена электрика, выполнены штукатурно-малярные работы, возведены стены из гипсокартона, установлены подоконники.

«Благодарим за понимание и терпение! Ожидайте скорого завершения ремонта и возвращения к привычному режиму работы», – добавили в больнице.