Псковская область поставляет кирпичи для строительства технопарка на Херсонщине

16:48, 26 мая 2025, ПАИ

Первые две фуры с кирпичами из Псковской области прибыли в Геническ для строительства индустриального технопарка «Паллада», сообщается в Telegram-канале «Шефская помощь | Херсонская область».

Технопарк планируют возвести на территории бывшего рыбопромышленного комплекса, его площадь составит порядка 16 тысяч квадратных метров. Всего в рамках проекта поставят 28 тысяч кирпичей.

Завершить строительство технопарка «Паллада» планируется к 2044 году. Специализированная территория призвана развить экономику Херсонской области, открыть новые рабочие места и привлечь инвестиции.