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Общество

Псковская область поставляет кирпичи для строительства технопарка на Херсонщине

Первые две фуры с кирпичами из Псковской области прибыли в Геническ для строительства индустриального технопарка «Паллада», сообщается в Telegram-канале «Шефская помощь | Херсонская область».

Скриншот видео из Telegram-канала «Таврия. Новости Херсонской области»

Технопарк планируют возвести на территории бывшего рыбопромышленного комплекса, его площадь составит порядка 16 тысяч квадратных метров. Всего в рамках проекта поставят 28 тысяч кирпичей.

Завершить строительство технопарка «Паллада» планируется к 2044 году. Специализированная территория призвана развить экономику Херсонской области, открыть новые рабочие места и привлечь инвестиции.

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