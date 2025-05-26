Псковская область поставляет кирпичи для строительства технопарка на Херсонщине
Первые две фуры с кирпичами из Псковской области прибыли в Геническ для строительства индустриального технопарка «Паллада», сообщается в Telegram-канале «Шефская помощь | Херсонская область».
Технопарк планируют возвести на территории бывшего рыбопромышленного комплекса, его площадь составит порядка 16 тысяч квадратных метров. Всего в рамках проекта поставят 28 тысяч кирпичей.
Завершить строительство технопарка «Паллада» планируется к 2044 году. Специализированная территория призвана развить экономику Херсонской области, открыть новые рабочие места и привлечь инвестиции.
Личности разгромивших пляж Фотьевского озера вандалов устанавливают в Великолукском районе
Псковские семьи погибших участников СВО получили автомобили в рамках программы «Мы помним»
Как россияне воспринимают технологические новшества в избирательном процессе, рассказал гендиректор ВЦИОМ Валерий Фёдоров