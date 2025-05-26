Генконсул Киргизии побывала на одном из псковских предприятий
26 мая в Пскове генеральный консул Киргизии Алтынай Сакеева совместно с председателем комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Андреем Михеевым посетила ООО «СКТ Групп». Об этом ПАИ сообщили в представительстве МИД в Пскове.
Генеральный консул ознакомилась с производством ПВХ пластикатов и пожаробезопасных полимерных композиций.
С 2021 года «Акрон Холдинг» реализует в Пскове, на площадке «СКТ Групп», инвестиционный проект, связанный с переносом производственных мощностей завода «Севкабель» из Санкт-Петербурга.
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