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Общество

Проект псковской гимназии «Дорогами Победы» получил до 2 млн рублей на реализацию

Проект псковской гимназии № 29 – цикл спортивно-краеведческих семейных встреч «Дорогами Победы» – стал одним из победителей конкурса инициатив родительских сообществ Общества «Знание». Он получил премию до двух миллионов рублей на реализацию, рассказал глава города Борис Елкин в своём Telegram-канале.

Этот проект посвящён патриотизму, истории и семейным ценностям. В путешествии по дорогам Победы примут участие более 400 человек. Это ученики основной школы и их семьи.

Школьники и их родители смогут изучать историю Великой Отечественной войны в новом формате. Их ждут спортивные состязания, встречи с ветеранами, экскурсии по памятным местам, организационные сборы с участием специалистов центра «Воин» и марш-броски с поиском исторических объектов.

«Уверен, что подобные инициативы создают прочную основу для воспитания патриотов нашей страны, готовых сохранять историческую память и передавать её следующим поколениям», – отметил глава города.

Борис Елкин призвал присоединиться к проекту «Дорогами Победы» и не упустить шанс стать частью этого важного и увлекательного мероприятия.

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