Как россияне воспринимают технологические новшества в избирательном процессе, рассказал гендиректор ВЦИОМ Валерий Фёдоров

19:38, 26 мая 2025, ПАИ

III Форум территориальных избирательных комиссий России прошёл в Пскове. Одним из экспертов форума стал политолог, социолог, генеральный директор ВЦИОМ Валерий Фёдоров. Вот ключевые тезисы его выступления о том, как россияне воспринимают технологические новшества в избирательном процессе.

Технооптимизм в России. Российское общество демонстрирует более высокий уровень доверия к технологиям по сравнению с Западной Европой и Северной Америкой, хотя поддержка варьируется между поколениями и социальными группами. Технологии воспринимаются как более надёжные, чем традиционные институты власти.

Условия формирования доверия. Для принятия новых технологий, включая дистанционное голосование, критически важны три фактора: время, личный опыт пользователей и соответствие результатов ожиданиям.

Поддержка дистанционного голосования. 53% россиян поддерживают внедрение электронного голосования, при этом 40% выступают против. Большинство сторонников – те, кто ещё не опробовал систему на практике.

Гендерный дисбаланс. Женщины проявляют большую лояльность к инновациям (57% за), тогда как мужчины более скептичны (48% за), что связано с общей осторожностью и недоверием к изменениям.

Мотивация сторонников. Ключевые аргументы за: удобство, повышение электоральной активности и привлечение молодёжи. Технология ассоциируется с современностью по аналогии с бытовыми цифровыми сервисами (доставка еды, онлайн-платежи).

Молодёжный фокус. Для поколения 18–30 лет электронное голосование стало способом преодолеть отчуждение от «устаревших» процедур, воспринимаемых как «прошлый век».

Главный риск – фальсификации. Основное опасение противников (40%) – возможность махинаций. Несмотря на снижение уровня тревожности, этот фактор остаётся ключевым барьером для массового внедрения.

Практические сложности. Личный опыт спикера – технические сбои: четыре неудачные попытки голосования в Москве до успешного использования системы в 2024 году.

Стратегия внедрения. Поэтапное расширение доступа, строгое соблюдение процедур и прозрачность результатов – обязательные условия роста доверия. Акцент на «матче» между ожиданиями и реальными итогами голосований.

Тренд на осторожный прогресс. Доля готовых попробовать дистанционное голосование постепенно растёт, но успех зависит от устранения технических недочётов и системной работы с общественными страхами.

Ранее сообщалось, что председатель ЦИК России Элла Памфилова назвала III Форум территориальных избирательных комиссий площадкой для диалога организаторов выборов. Отдельно председатель ЦИК РФ отметила уникальность форума избирательных комиссий, к которому обращается всё больше внимания специалистов среднего звена избирательной системы – территориальных избирательных комиссий из самых разных регионов страны.

Также в рамках рабочей встречи, которая состоялась в правительстве Псковской области, Элла Памфилова и губернатор региона Михаил Ведерников обсудили вопросы развития избирательной системы Псковской области.