50 соцконтрактов за пять месяцев заключили жители Псковского района

20:49, 26 мая 2025, ПАИ

Жители Псковского района активно пользуются государственной поддержкой по программе социального контракта. За пять месяцев текущего года заключено 50 соглашений, сообщила глава Псковского округа Наталья Фёдорова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По итогам минувшего года участниками программы стали 66 человек.

Наиболее востребованным направлением на сегодняшний день является открытие своего дела. Такой возможностью, предоставив бизнес-план, который прошёл защиту, воспользовались 35 соискателей. Также актуальна поддержка в трудной жизненной ситуации, средства на ведение личного подсобного хозяйства и поиск работы.

Так, жительница деревни Филатова Гора, мама двоих детей, на средства соцконтракта закупила оборудование и будет проводить мастер-классы по гончарному делу. Кожевенную мастерскую по изготовлению сувениров открывает житель деревни Родина. Кроме того, жительница деревни Неелово собирается открыть фитнес-зал и в настоящее время закупает необходимое оборудование.

Узнать подробности об участии в программе можно у специалистов Центра социального обслуживания Псковского района, позвонив по номеру (8 8112) 72-07-49.