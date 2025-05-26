Псковские семьи погибших участников СВО получили автомобили в рамках программы «Мы помним»

20:59, 26 мая 2025, ПАИ

Двум псковским семьям погибших участников СВО вручены ключи от новых автомобилей. Торжественная церемония состоялась в Москве в рамках международного турнира по дзюдо среди полиции и армии, посвящённого памяти сотрудников, погибших при исполнении служебного долга, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

«Семьям, воспитавшим мужественных сынов Отечества, которые с честью выполнили долг перед Родиной, огромная благодарность и низкий поклон. Именно к ним были обращены слова поддержки, прозвучавшие со сцены. Страна помнит своих героев, а фонд оказывает всю необходимую помощь и окружает заботой их близких», – отметила статс-секретарь – заместитель министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

Ключи от автомобилей получили Альфия Даутова, вдова гвардии подполковника Руслана Даутова, награждённого медалью Суворова, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами и орденом Мужества, и Анна Мирошникова, вдова старшего сержанта Юрия Мирошникова, награждённого орденом Мужества. Всего в рамках благотворительной части мероприятия 50 семей военнослужащих, погибших на СВО, получили ключи от новых легковых машин.

Анна Мирошникова отметила, что чувствует внимание к своей семье. «От поездки в Москву остались только самые положительные эмоции. Это огромная помощь для нашей семьи, ведь у меня трое детей, которых нужно возить в секции, и мама пожилого возраста. Машина существенно улучшит нашу жизнь. Сначала даже не верилось, что у нас появится собственный автомобиль», – рассказала вдова.

Альфия Даутова тоже согласилась, что такая поддержка для её семьи очень важна. «Личного транспорта у нас раньше не было, поэтому теперь мне будет гораздо проще возить детей на занятия», – добавила она.

Турнир организован фондом «Защитники Отечества» и Национальным союзом ветеранов дзюдо при поддержке Департамента спорта Москвы. Мероприятие объединило сборные МВД, Министерства обороны Российской Федерации, МЧС России, Росгвардии, ФСИН России, а также команды силовых структур из стран ближнего зарубежья.