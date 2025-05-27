Огромный янтарь возрастом 40 миллионов лет нашли под Калининградом

08:11, 27 мая 2025, ПАИ

Огромный янтарь возрастом 40 миллионов лет нашли под Калининградом, сообщает «Эпиграф.Инфо» со ссылкой на пресс-службу Калининградского янтарного комбината.

Камень весом более килограмма обнаружен в Приморском карьере. По оценкам специалистов, возраст самородка — от 35 до 45 миллионов лет. Янтарь имеет оранжевый оттенок и необычную треугольную форму. Он прекрасно сохранился и имеет всего один боковой скол.

«Подобные гиганты, созданные природой миллионы лет назад, уникальны в силу своей редкости. С учетом хрупкости балтийского янтаря вполне объяснимо, что до наших дней доходят штучные образцы», — объяснила геммолог Анна Дугина.

По традиции все самородки получают свои названия. Имя выбирают сотрудники предприятия, как правило, в честь праздников и памятных дат, которые совпали с днём извлечения янтаря из карьера.

Имя для этой находки впервые определят пользователи соцсетей. Варианты можно будет предложить в телеграм-канале Ростеха.

После государственной экспертизы эксклюзивный камень пополнит музейную коллекцию комбината или будет выставлен для продажи на единственном в мире аукционе редкого янтаря.