Порядка 200 человек стали участниками открытия Псковского слёта туристов – 2025

23:54, 26 мая 2025, ПАИ

Порядка двухсот человек приняли участие в Псковском городском слёте туристов «Открытие сезона – 2025» имени Виктора Анашкина. 11 команд стали участниками соревнований, сообщили ПАИ в Федерации альпинизма, скалолазания и спортивного туризма Псковской области.

Команды поучаствовали в ночном и дневном ориентировании, соревновались в техниках пешеходного туризма на трассе протяжённостью до пяти километров. Среди этапов контрольно-туристического маршрута: гать, навесная переправа, вертикальный маятник, вязание узлов и другие. Участникам предстояло также продемонстрировать свои навыки в технике водного туризма, состязаться в скалолазании и оказать первую помощь условно пострадавшим. Были и творческие конкурсы, например: выступить с номером художественной самодеятельности, оборудовать тематическую фотозону и смастерить стенгазету.

В общекомандном зачёте первое место завоевала команда «Турбо», второе – «ФАССТ», третье – «Хетилоп».

Отметим, слёт проводится в целях развития массового самодеятельного туризма, совершенствования техники пешеходного, водного туризма, навыков ориентирования, демонстрации нового туристического снаряжения, а также духовного и физического развития личности, патриотизма, бережного отношения к природе, взаимопонимания и взаимоуважения.

Общее руководство слётом осуществляет Псковский клуб туристов при поддержке комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Пскова.





