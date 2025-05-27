Псковстат отметил своё 190-летие
Со дня образования Псковского губернского статистического комитета прошло 190 лет, сообщили ПАИ в Псковстате.
«За это время статистика Псковской области прошла сложный путь развития от простого описания дел в губернии до глубокого анализа социально-экономических процессов в регионе», – говорится в сообщении.
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