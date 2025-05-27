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Происшествия

Факт фиктивной регистрации выявили полицейские в Невеле

Факт фиктивной регистрации гражданина выявили полицейские в Невеле, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, в апреле этого года в Невеле 50-летняя местная жительница оформила гражданина РФ без его фактического пребывания по месту регистрации. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Напомним, что в соответствии со статьёй 322.3 УК РФ правонарушителей могут оштрафовать на сумму до 500 тысяч рублей. Также за это нарушение могут грозить принудительные работы на срок до трёх лет с лишением права несколько лет занимать определённые должности и заниматься определённой деятельностью или лишение свободы на срок до трёх лет.

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