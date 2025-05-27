ФК «Псков» дома сыграет с «Тосно» в первом матче Кубка Северо-Запада сегодня

11:17, 27 мая 2025, ПАИ

Футбольный клуб «Псков» на своём поле сыграет с петербургским «Тосно» в первом четвертьфинальном матче Кубка ОФФ «Северо-Запад» сегодня, 27 мая, передаёт корреспондент ПАИ.

Игра пройдёт на стадионе «Машиностроитель» и начнётся в 18:30. «Практически все в строю. Если говорить по сопернику, то сейчас все команды равны – и «Ленинградец», и «Тосно». По «Северу» нет информации пока. А так всё в силе. Уже была первая игра в чемпионате, где «Тосно» выиграл у «Ленинградца» – 2:1. Хороший и сильный соперник. Нам прошлым жить нельзя, надо смотреть вперёд. Будем стараться победить, делать задел для второй игры», – отметил главный тренер «Пскова» Игорь Васильев.

Ответная игра пройдёт в Санкт-Петербурге 19 июля.

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