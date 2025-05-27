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Общество

Генконсул Киргизии возложила цветы к мемориальному комплексу в псковской деревне

27 мая и. о. представителя МИД России в Пскове Валентин Сазонов, генеральный консул Киргизии в Санкт-Петербурге Алтынай Сакеева и глава Псковского района Наталья Фёдорова возложили цветы к мемориальному комплексу в деревне Ланёва Гора Псковского района. Об этом ПАИ сообщили в представительстве МИД.

Здесь и далее фото представительства МИД в Пскове

На братском захоронении покоятся больше 1500 советских солдат, павших в годы Великой Отечественной войны, в том числе киргизский писатель и поэт Мукай Элебаев.

Поэт умер в 1944 году в госпитале недалеко от Ланёвой Горы от полученных ран во время освобождения Псковского района.

Мукай Элебаев одним из первых начал переводить русскую классику на киргизский язык. Благодаря его труду жители Киргизии могут прочитать Толстого, Гоголя, Пушкина, Маршака, Маяковского на родном языке. Писатель оставил потомкам также и значительное число собственных произведений.

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