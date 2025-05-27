Больше 60 экипажей заявились на ралли «Пушкинские Горы»

12:58, 27 мая 2025, ПАИ

61 экипаж подал заявки на участие в четвёртом этапе чемпионата России по ралли «Пушкинские Горы», который пройдёт с 28 мая по 1 июня. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

Псковскую область представят два экипажа в зачёте «Наша классика»: Денис Баулин и Виктория Семёнова, а также Ольга Стебихова и Алина Затравкина.

Общий километраж гонки разделён на четыре секции и девять спецучастков. В пятницу, 30 мая, гонщики проедут квалификационный заезд, а также первую секцию ралли, куда входят спецучастки «Пушгоры – Разминка» и «Алтун». Второй день начнётся со спецучастка под названием «Кубок главы Новоржевского района», а завершится гонка участком «Кубок Победы».

Напомним, что в прошлом году гонка «Пушкинские Горы» прошла в рамках финального этапа Кубка России. В нынешнем сезоне Кубок страны завершится ралли «Псков».

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