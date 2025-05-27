Борис Елкин: Мы прагматично подошли к вопросу завершения отопительного сезона

14:29, 27 мая 2025, ПАИ

Глава Пскова Борис Елкин в программе «Оглавление» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) объяснил, почему городские власти не стали завершать отопительный сезон во время апрельской волны тепла.

«Отопительный сезон получился достаточно продолжительным, – констатировал Борис Елкин. – Зачастую он завершался уже в конце апреля – начале мая, но из-за погоды, исходя из прогнозов на ближайшие три – пять дней, в этом году отопление пришлось продлевать. Хотя ещё в апреле многие говорили «пора-пора, топим улицу». Хорошо, что мы не доверились мнению части людей, эмоциям и прагматично подошли к этому вопросу, принимая решение на основании прогнозов погоды».

В результате отопление в Пскове отключили лишь 15 мая. «Относительно этой даты тоже был скепсис, потому что конкретно 15 мая было ещё холодно. Но мы понимали, что за день-два в квартирах и соцучреждениях ситуация не изменится, а в выходные уже обещали потепление, поэтому мы приняли решение заблаговременно, чтобы переход был мягким», – пояснил Борис Елкин.

Глава города отметил, что минувший отопительный сезон «получился удачным». «Серьёзных проблем за весь отопительный сезон мы не испытали, – подчеркнул Борис Елкин. – Хочу поблагодарить руководство и сотрудников теплосетей за то, что позволили городу без проблем пройти этот период».

Сейчас городские сети готовятся к началу следующего отопительного сезона.